Sampdoria, la Cremonese su De Luca: pronta l'offerta, i dettagli

Laè al lavoro per rafforzare la squadra e, per finanziare i prossimi acquisti, potrebbe dover sacrificare alcuni giocatori. Tra questi Manuel, attaccante classe '98, autore di 10 gol nella scorsa stagione, sembra essere uno dei principali candidati alla cessione. Il direttore sportivo Pietro Accardi è infatti disposto a valutare tutte le proposte, e nelle ultime ore è emerso l'interesse dellaper il ragazzo, seguito in Serie A anche dall'Empoli. Secondo Il Secolo XIX, il club lombardo starebbe preparando un'offerta didi euro per assicurarsi il giocatore.

L'eventuale arrivo di Gennaro Tutino, unito all'acquisto già concluso di Massimo Coda, ridurrebbe ulteriormente le possibilità di impiego per De Luca, rendendo la sua cessione una mossa strategica per la Sampdoria. Inoltre, il trasferimento di De Luca rappresenterebbe unaper il club genovese, dato che il giocatore era stato ingaggiato a parametro zero dopo il fallimento del Chievo. La sua prestazione nella seconda metà della stagione, con dieci reti segnate tra dicembre e maggio, ha attirato l'attenzione di diversi club, aumentando il suo valore di mercato.