Sampdoria, da Akinsanmiro a Tutino: ecco le prossime mosse di Accardi

Inter via Getty Images

Lasi è tuffata nella preparazione per la nuova stagione. La squadra blucerchiata ha infatti scelto la cittadina tedesca di Jena come sede del ritiro estivo, cominciato ieri e che si svolgerà nelle prossime due settimane, fino al 30 luglio. Oltre agli allenamenti intensi, il ritiro sarà l'occasione per testare i nuovi acquisti e per definire la strategia per il calciomercato. A tal proposito, tiene banco la possibile acquisizione di Tommaso, difensore del, fortemente voluta dal direttore sportivo Giovanni Accardi. Ci sarebbe già un accordo con il calciatore, il dirigente aspetta che venga definita qualche uscita per ufficializzare il suo arrivo.

Tutt'altro che tramontata è anche la pista che porta a Gennaro, attaccante del Cosenza. La punta classe 1996 secondo Il Secolo XIX è il grande sogno del mercato doriano, l'idea di comporre una coppia con Coda solletica la società genovese. L'operazione per il talento scuola Napoli però si presenta al momento piuttosto complicata dal punto di vista economico.Non solo giovani italiani: Accardi è a caccia anche di un rinforzo estero. Il nome più gettonato è quello di Ebenezer, centrocampista dell'Inter. Il calciatore sembra davvero molto vicino alla Samp, vanno definiti gli ultimi dettagli ma a breve il calciatore potrebbe trasferirsi alla corte di Pirlo in prestito dal club nerazzurro.