Sampdoria, oltre a Romagnoli altri quattro difensori sul taccuino di Accardi: i nomi

Missione difesa per la. Il nuovo ds Pietro Accardi dovrà riorganizzare la retroguardia del club blucerchiato, rimasto a corto di elementi dopo gli addii di Gonzalez, Ghilardi e Murru. Un primo colpo è già stato virtualmente messo a segno, bloccando Simone, ma la squadra necessita di altri innesti anche per poter lavorare in ritiro, e il dirigente per questo motivo monitora i profili di vari giocatori.In particolare Accardi starebbe valutando quattro giocatori per rafforzare il reparto arretrato. Tra i profili presi in considerazione c'è quello del giovane Davide, classe 2003 di proprietà delma in prestito al Catanzaro nella scorsa stagione. Veroli ha dimostrato di avere potenziale e potrebbe essere un buon acquisto per la squadra genovese. Oltre a Veroli, Accardi guarda al mercato dei giocatori in Turchia, e avrebbe puntato due elementi d'esperienza: Frederice Federico. Veseli, ex Benevento l'anno scorso alha 31 anni, è svizzero naturalizzato albanese e vanta un lungo trascorso in Italia. Nel Karagümrük gioca anche Ceccherini, che però è di proprietà del Verona e verrà valutato da Zanetti in ritiro. Su di lui c'è anche il Palermo.

Un altro nome sul taccuino di Accardi è Gabriele. Nato nel 2004, in forza all'è un ragazzo che il direttore conosce piuttosto bene dai tempi della comune esperienza in Toscana, potrebbe arrivare a basso costo e ha ampi margini di crescita.