Un altro duro, durissimo comunicato arriva dai tifosi della Sampdoria dopo quello diramato dalla Federclubs. Questa mattina, a sollevarsi contro la presa di posizione di Edoardo Garrone è stato invece il cuore pulsante del tifo attivo, ossia i gruppi della Gradinata Sud che tutti insieme, in maniera congiunta, hanno esplicitato meglio il sentire comune del sostenitore blucerchiato.

"No, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini. Non funziona così. Questo non è un comunicato, di quelli ce ne sono già fin troppi e tutti di un valore decisamente relativo. Questa, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini, è una risposta, secca e breve a quelle righe che avete deciso di rendere pubbliche nei giorni scorsi.



Voi siete manager, industriali, imprenditori. Noi no. Noi non ci capiamo un cazzo di fondi, ristrutturazioni debitorie, investimenti etc. Abbiamo però la netta sensazione che stiate cercando di scaricare il barile. Pensate veramente di cavarvela così? Dando la colpa a Ferrero e al CdA?

Voi, famiglia Garrone-Mondini, siete i. Il CdA? Soprassediamo, che vi conviene. Ferrero? È un delinquente a tutti gli effetti, che cosa vi aspettavate? Vi siete fidati della gente sbagliata? Complimenti… Siete voi che avete messo quel criminale dov’è ora., usandola come merce di scambio per i vostri interessi.“Ci siamo e ci saremo sempre, ma solo con progetti seri”? No, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini,Una famiglia seria, gente responsabile, non si comporta così. Noi siamo per lo più gente di strada che però tiene al proprio nome e la mattina vogliamo porci guardare allo specchio.