Ladi Paolo Mantovani è stata uno degli ultimi esempi di squadra-famiglia. Si è trattato di un unicum abbastanza difficile da replicare, come sa bene anche l'attuale presidente blucerchiato, e colonna di quella squadra, Marco: "Il calcio è cambiato, i giocatori cambiano di continuo.. Paolo Mantovani fu bravissimo a portare qui giocatori importanti, ma a far comprendere loro che qui c'era un progetto. Poteva sembrare folle, ma non lo era" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini a La Gazzetta dello Sport.Lanna sta cercando, piano piano, di riproporre una simile dimensione. Si comincia con il riaprire Bogliasco: "Ai tempi di Mantovani, Boskov e Borea qui era una grande famiglia., come se la Samp fosse qualcosa da vivere solo la domenica. I giocatori devono capire che stare in mezzo ai tifosi è un piacere.. Il quesitonario mandato ai tifosi? Volevo capire. Posso avere le mie idee, ma il confronto è utile per velocizzare processi che altrimenti avrebbero richiesto più tempo. Sogno una Samp che torna nei quartieri. Intanto riportiamo le scuole allo stadio".A dicembre, Lanna si è ritrovato di fronte una responsabilità enorme, ossia diventare presidente del Doria. Ha vacillato? ". Ma non sono un presidente onorario, ho quasi tutte le deleghe e tante responsabilità. Il cuore ha detto subito sì, la mia parte razionale ha detto 'prima informati'. Mi piace lavorare nelle difficoltà, nel 2002 tornai a giocare qui quando c'era il rischio di retrocedere in C. I vecchi compagni mi supportano. L'unico che conosce bene le dinamiche della società è Vialli, da quando sarebbe dovuto venire alla Samp. Io mi domando spesso:Lui resta un riferimento".Lanna adesso è più sereno? Quali sono i prossimi traguardi della Samp? "Cerco di esserlo. All'inizioCredo che arriveremo in fondo, e spero che la Samp conquisti la salvezza in anticipo. Sarebbe unanche sull'altro fronte..." conclude.