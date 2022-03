Il centrocampista dellaMikkelè pronto a tornare a Genova. Il giocatore, dopo tre mesi di assenza, lunedì rientrerà in Italia, entusiasta di tornare a lavorare con la squadra come conferma il suo agente. Da martedì il ragazzo riprenderà confidenza con Bogliasco e Genova. Martedì inoltre per il giocatore danese è in programma unadoriano per il primo allenamento.Sembra ormai alle spalle la forma aggressiva diche lo ha tormentato, e che ad un certo punto sembrava mettere in discussione pure la sua carriera. Il problema oltretutto è arrivato subito dopo l’infortunio rimediato il 12 ottobre con la sua Nazionale al ginocchio sinistro. L'ultima parola spetterà ovviamente allo staff doriano, che lo prenderà in consegna dai 'colleghi' danesi, e a Giampaolo ma il suo ritorno in campo sembra ormai piuttosto vicino.