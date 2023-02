Lazio – Sampdoria: 1-0rischia una frittata nel primo tempo. Si rifà nella ripresa su Felipe Anderson. Sulla botta di Luis Alberto non può fare nulla, perché non la vede neanche partire.: Pedro lo fa penare parecchio nell’1vs1. Lui ci mette del suo nel farsi pescare spesso fuori posizione: segue a uomo Immobile e ne limita la pericolosità. Guida con personalità tutta la linea.Felipe Anderson gli sbuca da tutte le parti e lui si trova spesso a inseguirlo più che a marcarlo.il più propositivo dei suoi, soprattutto nella prima metà di gara. Ha provato a sfruttare quel po’ di spazio che gli concedeva Marusic,: fa valere bene la sua fisicità per limitare il palleggio della mediana biancoceleste.: concede troppo spazio sulle ripartenze laziali. Impreciso quando deve cucire la manovra.: fondamentale il suo lavoro tra le linee per mantenere in equilibrio la squadra quando pressa. Poteva fare meglio però su quel pallone in area della Lazio nel primo tempo. (dal 25’s.t.: non garantisce la stessa qualità del compagno): lotta colpo su colpo contro gli affondi di Lazzari sulla sua fascia e più di una volta riesce a creare apprensione alla retroguardia laziale.: impalpabile per tutto il tempo. Non ha creato neanche una palla gol. (dal 25’s.t.: non fa molto per migliorare la situazione): troppo leggera la sua presenza in appoggio a Gabbiadini. Anche lui, come il compagno di reparto, crea poco.All.: partita tenace dei suoi uomini, che si sono arresi solo a una magia di Luis Alberto. Sul piano tattico però sono mancate totalmente le idee in attacco per provare a fare qualcosa di più.