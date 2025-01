Sampdoria, Pedrola al bivio: vuole tornare in Spagna, ma Semplici lo coccola e con il Cesena...

ZUMAPRESS.com

Una delle situazioni più complesse e delicate che dovrà gestire ladurante la sessione estiva di calciomercato riguarda il talentino spagnolo Estanis. Il calciatore è uno degli elementi più attesi dai tifosi blucerchiati, anche perché l'anno scorso, durante le poche partite giocate senza problemi fisici, il prodotto della cantera del Barcellona aveva messo in mostra qualità impressionanti. Purtroppo Pedrola è stato martoriato dagli infortuni,e oggi sembra essere ad un bivio.Secondo Il Secolo XIX a frenare Pedrola, oltre ad una condizione fisica non impeccabile, sarebbe anche la testa. Stando al quotidiano il calciatore, in particolare dopo l'ultima panchina, quella contro il Brescia. Per contro, mister Semplici starebbe tentando di coccolarlo e di recuperarlo, anche perché di recente lo stesso allenatore aveva detto esplicitamente di non voler perdere il classe 2004.

In allenamento il tecnico doriano stimola Pedrola, e nel corso della settimana lo ha impiegato tra i, alle spalle dell'unica punta nel 3-4-2-1 provato negli ultimi giorni. Potrebbe giocare dal primo minuto domani sera, e questa partita rischia di diventare decisiva per il suo futuro. La Samp dovrà prendere una decisione il prima possibile, ma il ragazzo sarà chiamato a mettere in mostra quelle qualità che lo avevano reso il prospetto più interessante del Doria di Pirlo.