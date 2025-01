Serie B, Sampdoria-Cesena LIVE dalle 20.30

Francesco Guerrieri

un' ora fa



La 22a giornata di Serie B si apre con l'anticipo tra Sampdoria e Cesena, una sfida tra due squadre che non stanno vivendo un gran momento e sono entrambe a caccia di una vittoria per cercare di dare una scossa. L'ultima vittoria dei blucerchiati è arrivata a fine ottobre in casa contro il Mantova, in panchina c'era Sottil poi sostituito da Semplici che cerca ancora il primo successo da allenatore di una Samp i zona playout e a -3 dalla zona tranquilla. Dall'altra parte c'è un Cesena a -1 dalla zona playoff ma nelle ultime cinque partite ha totalizzato un pareggio e quattro sconfitte.