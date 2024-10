Sampdoria, cresce la condizione: test positivi con il luminare ex Chelsea e Juve

Getty Images

Ieri la, dopo qualche giorno di riposo concesso da mister Sottil alla squadra reduce dalla sconfitta con il Modena, è tornata a lavorare a Bogliasco con una doppia seduta. Il tecnico ne ha approfittato per sottoporre la squadra ad un approfondito test fisico di squadra grazie alla presenza al Mugnaini del dottor Adriano, pneumologo e responsabile area performance di strutture sportive di elite.Di Paco, che in passato ha lavorato per vari club di altissima fascia comeè conosciuto nell'ambiente calcistico per il suo test da sforzo cardio/polmonare. Accardi lo aveva conosciuto a Empoli, dove per diverse stagioni ha collaborato con la società toscana. Il passato di Di Paco e della Samp si erano già incrociati, nel biennio 2014/2016, con Mihajlovic e Giampaolo.

I test effettuati ieri comunque, fa sapere Il Secolo XIX, hanno dato risultati confortanti. I parametri fisici, rispetto all'ultima sosta, sarebberoQuest'ultima in particolare risutla in crescendo, per diversi elementi della formazione della Sampdoria anzi sarebbe già ottimale. Lo staff di Sottil avrebbe però già avuto riscontri positivi dal punto di vista atletico anche dalle ultime prestazioni, nonostante il risultato della gara con la Juve Stabia. La speranza adesso è che questi numeri possano tradursi in punti sul campo.