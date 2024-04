Sampdoria, Manfredi e Ferrero al lavoro per l'accordo: il punto

La vicenda del concordato di Massimo, destinata a chiudersi, avrà indirettamente riflessi anche sulla Sampdoria e sulla querelle tra l'ex presidente e il nuovo proprietario del club, Matteo. Come noto, le parti da tempo stanno discutendo per trovare un accordo capace di chiudere ogni sorta di contenzioso tra il Viperetta e il patron blucerchiato. L'eventuale firma farà, la Blucerchiati. Adesso però l'accelerata della questione concordati potrebbe portare ad una chiusura anche di questo capitolo.

Il trust Rosan infatti dovrà apportare finanza esterna pernella vicenda concordato, e tale cifra dovrebbe arrivare proprio dagli accordi con Manfredi. Secondo Il Secolo XIX i legali di tutti i soggetti coinvolti, ossia Sampdoria, Blucerchiati, Gestio Capital, Aser, Ssh e Trust Rosan, sarebbero impegnati in continui confronti e dialoghi, utili a produrre la nuova, definitiva bozza dell'accordo transattivo da presentare al Tribunale di Milano.L'udienza, dopo l'ennesimo rinvio dello scorso 10 aprile , è stata fissata il. Il desiderio delle parti in causa però sarebbe quello di arrivare prima ad un accordo, che sancirebbe l'addio definitivo di Ferrero dalla Sampdoria. Manfredi ha spesso ribadito come questa sia una 'conditio sine qua non' per l'ingresso di nuovi investitori nella Samp.