Lunga conferenza stampa del presidente dellaMatteo, che ha toccato vari punti dell'attualità blucerchiata, a cominciare da quelli che sono gli obiettivi blucerchiati: ", abbiamo mezzi e risorse, mai ricevuto offerte di acquisto del club. Negli anni recenti c'è stata poca stabilità, anzi è stata messa a repentaglio. Sostenibilità, decoro, orgoglio: questa la mia missione, insieme con tante vittorie. Oggi siamo in condizioni stabili e serene"."Non siamo riusciti sinora a fare meglio dell'aanno scorso, ma ho team e risorse per ribaltare la situazione. Siamo arrabbiati e possiamo ribaltare la situazione" prosegue Manfredi, come riporta Telenord. "Cosa serve?Conosciamo i rischi di un investimento, infatti progetto è lungo, tortuoso e complicato. Gli investitori non sono avvezzi a scommesse da casinò, facciamo investimenti conoscendone i rischi intrinsechi".

- "Progetto lungo, tortuoso e complicato, rappresentato da una possibilità e da un valore enorme, i colori della Sampdoria. Oggi è importante vederci perché vedo molta confusione, percepisco volontà e confusione su quanto sta succedendo in società. La mancanza di risultati alimenta e contribuisce questa confusione.Abbiamo fatto tante cose: accordi con vecchia proprietà, banche, creditori, nuovo ufficio a Bogliasco, nuovo centro sportivo. Sono investimenti che resteranno negli asset di questa azienda: centro sportivo, ripianamento debiti, nuova sede resteranno nel patrimonio del club".

"La situazione era complicata, ma ne abbiamo trovate ulteriori. Non tutti voi sapete che la società non aveva nemmeno il controllo del suo marchio quando siamo entrati. Non è un alibi, non è una scusa, nonostante questo abbiamo investito parecchie risorse sul mercato, per dare soddisfazioni a noi e ai tifosi"."Il primo pensiero va ai tifosi, fanno bene a volerli subito, vivono di questi colori, sanno che i colori meritano la vittoria ogni domenica. Il nostro stadio e speciale, lo sanno tutti anche fuori dall’Italia, 12 uomo in campo, ogni calcio d’angolo a favore o a sfavore il tifo cambia. La partecipazione dei tifosi è un asset. Mi stupiscono invece i commenti degli, perché dovrebbero sapere che questo è un progetto. Serve parecchio tempo".

- "Non ce n’è. Ciò che abbiamo è una difficoltà, siamo partiti da zero (meno di zero), allontanate il vostro pensiero da “confusione”.Abbiamo un progetto, siamo seri, non siamo confusi, siamo in difficoltà. Situazioni spiacevoli: qualcuno non era completamente allineato ai nostri valori e al successo di questa società, stiamo lavorando anche per risolvere questi problemi.Nei momenti di difficoltà alcune figure, e non mi riferisco ai giocatori, reagiscono sotto stress in maniera diversa da altri. Dobbiamo cercare di attrarre in questa società risorse migliori". Pentito di essere qui oggi come presidente? "Sono orgoglioso, felice, lo rifarei. Ho un figlio di 14 mesi , il sacrificio più grande che devo fare è stare lontano da lui per riuscire in questo progetto. Non sono pentito, siamo una gloriosa società".

- "Non basta il budget: investiamo cifre importanti ma troviamo risultati negativi come tanti altri prima di noi. Non basta investire per arrivare a risultati. Il contesto e la serenità sono gli ingredienti fondamentali sui quali innestare risorse tecniche e di valore.anche per migliorare gli aspetti tecnici. Il nostro obiettivo sportivo è migliorare domenica dopo domenica. Dobbiamo rinforzarci perché ci sono lacune tecniche"."Il contesto dell’organigramma è completo e ad oggi non cambia.. Aree di miglioramento costanti, opportunità di mercato che dobbiamo monitorare, ma l’organigramma è questo e questo rimane". Ma quando verrà considerato completato il progetto? "Il progetto è: una parte è già stata compiuta tramite valorizzazione patrimoni, la maggior parte del progetto si compirà con un percorso di successi sportivi: quello sarà il punto di approdo".

. Tanti investitori interessati c’erano come ci sono anche oggi. Questa proprietà rimane."Andrea Mancini è un caro amico, la scelta di Accardi (che ringrazio pubblicamente) è stata fatta per la sua esperienza e tenacia.lavoriamo assieme a lui, la sua esperienza e tenacia ci aiuteranno a ribaltare la situazione".

"Domanda curiosa, legata alle complessità e criticità del calcio. Siamo al lavoro da un mese incessantemente perdove a detta di molti di voi avevamo costruito una squadra molto competitiva. Siamo ancora convinti che questa squadra possa darci soddisfazioni migliori, nostro dovere rinforzare la parte tecnica".- "L’investitore della Samp è Gestio capital, rappresentata da me. Di lavoro,. Sono io il responsabile del fallimento sportivo, come sono orgoglioso del successo aziendale, finanziario e strutturale. L’interesse per la Sampdoria continuerà ad esserci, per i giocatori, per i colori, per la storia.Sono tre giorni che si parla solo di Samp grazie a Gianluca Vialli. Questo da la percezione per cui l’interesse c’era prima di Gestio, c’è tuttora nonostante commenti negativi e ci sarà domani con meno tempesta., è stato esplicitato da noi stessi, le risorse sono state raccolte prima del percorso, per fare questi investimenti bisogna fare così. Altrimenti sono scommesse da casinò".

"Ci aspettavamo risultati migliori ma pianificando il nostro investimento sarebbe stato avventuroso avere un piano a 2 anni. Non siamo avventurieri o pirati, il nostro orizzonte temporale a medio lungo termine. La prossima stagione molto probabilmente sarà in Serie B e per la proprietà non cambia nulla.ringraziandoli per essere con noi ogni domenica, chiediamo ai nostri investitori ulteriori risorse, ulteriore sforzo per raggiungere i nostri risultati. In C? Cambiano i diritti tv e cambiano i contratti dei calciatori. Serve stabilità ma la avremmo anche Serie C".