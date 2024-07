Il presidente dellaMatteo, intervenuto durante la presentazione del nuovo sponsor a Roma, ha illustrato i suoi piani per il futuro del club blucerchiato: "Il viaggio della Sampdoria ha una direzione importante, fatta di lavoro e sacrificio. Sapete bene che questa fase è incentrata sulla nostra infrastruttura, dobbiamo costruire sulle basi di quello che abbiamo ereditato, abbiamo già fatto tanto lavoro, ma" ha detto il numero uno doriano, riferendosi al ritorno in Serie A.Come cambia il viaggio della Samp? "Il viaggio cambia nella misura in cui abbiamo imparato un pochino il mondo Samp, raccogliamo questa responsabilità che è davvero importante per noi comprendere. Ripartiamo da qui, con qualche faccia nuova fatta d'esperienza. L'unico cambiamento è ancora più lavoro. Previsioni per il futuro? Ho provato a portare la sfera di cristallo, ma non mi stava in valigia. Quindi non ho questa risposta,Vi riesco a dire che lavoriamo costantemente, mi ripeto ogni volta ma se mi fate le stesse domande ottenete le stesse risposte" riporta Telenord.

Ma quindi si possono fare promesse ai tifosi? "Si può promettere - conclude Manfredi - che la responsabilità di provare a gestire questo magnifico club la sentiamo viva tutti i giorni, la impariamo tutti i giorni e ogni giorno".