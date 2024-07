Getty Images

Nell'ottica di uno degli argomenti più sensibili in casa, ossia la riduzione del monte ingaggi, una delle novità principali per i blucerchiati riguarda la situazione di Andrea, esterno di proprietà dei genovesi sempre ai box per infortunio e legato al Doria da un accordo sino a giugno 2025 a un milione netto a stagione. La notizia è che il nuovo dirigente Pietro Accardi ha trovato un'intesa con il calciatore per la risoluzione del contratto.E' una novità importante per la Samp, che permetterà un risparmio diimportanti per incidere sull'indicatore di liquidità, bilanciando il rosso dovuto al riscatto di Leoni. L'agente starebbe studiando già le carte,e se non dovessero emergere nodi, già oggi potrebbe arrivare la firma che libererà Conti e la Samp. La rescissione avrà effetti anche sul monte ingaggi, e sul suo tetto, a cui lo stipendio di Conti contribuiva per un quinto.

Il Secolo XIX lìricorda anche l'avventura di Conti con la Samp: 12 presenze complessive da gennaio 2022, cinque nel primo mese e mezzo, che gli erano valse il rinnovo del contrattp. L'anno scorso in tutto il campionato soltanto pochi minui nel finale a Marassi con il Lecco. Tra l'altro in passato ci sarebbero stati anche momenti dicon il club, che aveva tentato di trovare l'accordo per la rescissione e lo aveva fatto allenare a parte, da solo. Alla fine era stato reintegrato per evitare azioni legali.