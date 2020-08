Cosa ci fa Enrico, ex presidente dellae figlio dell'indimenticabile Paolo, in spiaggia a Framura nel bel mezzo di lettini e ombrelloni? Merito di un progetto sociale, iniziato cinque anni fa e arrivato oggi sino alla costa ligure: "Insieme ad altri due amici siamo venuti a sapere che, e abbiamo deciso di dare vita a una cooperativa sociale, la 'Tigullio Coop'" ha raccontato Mantovani a Il Secolo XIX."Inizialmente ci occupavamo di manutenzione del verde, strade, poi, quattro anni fa, ci hanno contattati da Lavagna per fornire un servizio disulle spiagge libere con la presenza di un bagnino" spiega l'ex presidente blucerchiato. "A seguire stesse richieste da Chiavari e Sestri Levante, poi è stata la volta di Moneglia e Framura. Quest'anno, con il Covid, ci sono esigenze particolari. A Framura facevamo salvamento già da qualche anno, sulla spiaggia La Vallà, sotto la stazione. Ci hanno proposto di prenderne una parte in, per il noleggio di ombrelloni e lettini, e in cambio di regolamentare l'accesso, con paletti che segnano le postazioni, per garantire il distanziamento. All'inizio è stato un inferno, non lo nascondo".Ovviamente, Mantovani non passa del tutto inosservato: ". Spiaggia? E pensare che non mi piaceva andarci. Invece ora ho molte soddisfazioni. Per agosto ho deciso di impegnarmi personalmente: sono il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. La mia famiglia è venuta una volta per vedere la zona. Mia mamma è preoccupata perché certe sere sono stravolto"