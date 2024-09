Sampdoria, Messina è il nuovo braccio destro di Manfredi: domenica era in panchina, ecco i suoi compiti

Il confronto tra Pietro Accardi e Sottil post sconfitta di Cosenza si è svolto anche alla presenza del plenipotenziario di Matteo, ossia Alessandro. Questa figura è quella che negli ultimi mesi ha preso sempre più piede e 'potere' all'interno della Sampdoria. Il dirigente ricopre il ruolo non ufficiale di 'board advisor', non compare nell'organigramma societario ma sta passando parecchio tempo a fianco del club.Messina è la figura didi fatto svolge il ruolo di braccio destro del presidente, aggiorna il numero uno doriano sulla quotidianità di Bogliasco, intrattiene contatti con i procuratori e ha partecipato prima alla ricerca del nuovo direttore sportivo e poi all'operazione Sottil, quando Manfredi era negli Stati Uniti. Si occupa anche delle giovanili, dei camp e mantiene rapporti con potenziali investitori.

Il volto nuovo della Samp ha quindi imparato a conoscere l'ambiente, vivendo da vicino la realtà della squadra. Spesso è in sede e segue da vicino le rifiniture e gli allenamenti, oltre ad essere sempre presente allo stadio e in trasferta, viaggiando con la squadra. Sabato, sottolinea Il Secolo XIX, per la prima volta haseduto a fianco di Accardi e Colucci in panchina, poi si è spostato in tribuna.