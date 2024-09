Sampdoria, oggi Manfredi a Genova: confronto con Accardi e Sottil

12 minuti fa



La Sampdoria cerca una soluzione per uscire dal momento buio che sta attraversando. Il cambio di guida tecnica non è bastato e per questo motivo si sono svolti, e si svolgeranno ancora, incontri tra la proprietà, la dirigenza e l'allenatore blucerchiato. Un primo confronto tra Accardi e Sottil si è tenuto post Cosenza, al rientro dalla Calabria, ma i due hanno parlato anche a lungo, in maniera approfondita, ieri al Mugnaini.



Secondo Il Secolo XIX l'allenatore dovrebbe parlare oggi ai giocatori, ma a Genova è atteso anche il presidente Matteo Manfredi, rimasto deluso dalla battuta d'arresto. Sottil avrebbe detto che a Cosenza la Samp ha "Toccato il fondo" (parole attribuite dal quotidiano al mister), e da qui si ripartirà per impostare gerarchie e lavoro. Comunque, oggi a Bogliasco da Manfredi verrà ribadito quello che è un passaggio cruciale per la Sampdoria, ovvero la necessità di invertire immediatamente la rotta. L'ipotesi di un ritiro anticipato in vista del Sudtirol per il momento resterebbe in stand-by, si ragionerà su questo scenario nei prossimi giorni.