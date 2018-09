Un simile atto dimerita di essere sottolineato, perché rovina una bella serata di sport e di calcio. Domenica laha sconfitto al Ferraris con una grande partita il Napoli, ma evidentemente non tutti i sostenitori partenopei sono riusciti ad accettare il verdetto del campo. In una notte che non è stata macchiata da alcun coro cosiddetto 'discriminatorio', sono stati alcuni ospiti a rendersi protagonisti di un gesto disgustoso.Nel post partita, alle 23.15 circa un tifoso della Sampdoria. I delinquenti, dopo aver strappato la maglietta blucerchiata di dosso al malcapitato (che si stava recando dal parcheggio lato tribune vicino alla gradinata Nord) lo hanno colpito con calci, pugni e con le aste delle bandiere. Lo sfortunato sampdoriano ha riportato evidenti ferite alla testa e alla schiena, che hanno comportato una prognosi di otto giorni. Gli aggressori erano compresi in un gruppo di 50 tifosi napoletani che stavano già lasciando lo stadio dal settore ospiti.La vittima del pestaggio da parte dei cinque facinorosi azzurri gestisce insieme ad altri una pagina su Instagram legata alla Sampdoria,, che ha raccontato con un lungo post sul social network la vicenda, allegando anche un'immagine piuttosto cruda: "Nel post partita di Sampdoria-Napoli uno dei gestori di questa pagina è stato aggredito da sei tifosi napoletani. È stato colpito con calci, pugni e aste di bandiera, gli è stata strappata la maglia della Samp e ha riportato 8 giorni di prognosi. Tutto questo è accaduto circa alle 23,15, di fronte al settore ospiti lato Nord. Qualcuno ha deciso di lasciare uscire i tifosi ospiti dalla gabbia appena mezz’ora dopo la partita, il risultato è stato questo. Ci chiediamo come sia stato possibile che in una partita a rischio come Sampdoria – Napoli si sia permesso qualcosa del genere, soprattutto considerando la rigidità con cui nel recente passato sono state proibite ai nostri tifosi trasferte come Parma ed Empoli nel nome della sicurezza. Noi per primi, in tante trasferte, abbiamo atteso ore per poter ripartire verso Genova, chiusi nei settori ospiti in attesa del deflusso. Domenica invece i tifosi del Napoli sono stati lasciati liberi di andare via senza neanche essere scortati. A pagare il prezzo di questa decisione è stato uno di noi che ora ne porta i segni sulla pelle"