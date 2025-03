Sampdoria, Niang non ci sta: esplode sui social dopo l'espulsione, poi cancella

Getty Images

La partita di ieri dellaè stata pesantemente condizionata dall'espulsione di Mbaye, allontanato dall'arbitro Marinelli per un secondo giallo, ricevuto un paio di minuti dopo che l'attaccante aveva segnato il gol del 2-1, dando il via alla rimonta blucerchiata. Il cartellino era sembrato sin dalle prime immagini ingiusto, perché Niang entra in scivolata su un giocatore che sta rinviando senza però toccare l'avversario, caduto successivamente a terra. Il fermo immagine valida ancora di più questa considerazione.La valutazione viene confermata anche da professionisti, come ad esempio l'ex arbitro di Serie Ache sul suo sito descrive l'espulsione in questi termini: "La scivolata di Niang è davvero pericolosa, ma il giocatore della Sampdoria. Lo stesso Meroni si tiene il piede destro, che al momento della scivolata sembra essere a 30-40 centimetri dal piede di Niang". Il var però non è potuto intervenire perché danon si può applicare per le seconde ammonizioni.

Niang ancora poche ore dopo era furioso sui social. L'ex attaccante del Milan ha condiviso una storia su Instagram piuttosto diretta: "" accompagnata da alcune emoji abbastanza eloquenti, come quella del vomito. Qualche ora dopo, il calciatore ex Milan ha rimosso la storia dal suo profilo, sostituita poi da un più politico "Contro tutto e tutti" ricondividendo anche le immagini della scivolata da cui si capisce distintamente che il giocatore non tocca l'avversario.