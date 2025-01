Sampdoria, Niang supera Coda nelle gerarchie. Ma il centravanti non è sul mercato

Getty Images

Le strategie di mercato dellahanno preso una piega diversa rispetto alle aspettative iniziali. Se all’apertura della sessione invernale sembrava certo l’arrivo di un centravanti di peso, il passaggio al modulo 3-4-2-1 ha cambiato i piani. Il ds Pietro Accardi ha scelto di puntare su giocatori offensivi in grado di agire sulla trequarti, come Rémi Oudin e Giuseppe Sibilli, mentre in attacco è stato inserito M'Bayecome alternativa a Tutino dopo l'infortunio del numero 10.L’arrivo dell’ex attaccante del Milan ha avuto un impatto significativo nelle scelte di Leonardo Semplici, al punto da modificare lenel reparto avanzato. Nell’ultima gara contro il Mantova, Massimo Coda, miglior marcatore stagionale della Samp, è rimasto a lungo in panchina, con Niang preferito dal primo minuto. Una scelta che potrebbe ripetersi anche domani, nella delicatissima sfida contro il Cosenza.

Attualmente, Coda sembra essere leggermentenelle preferenze dell’allenatore. Il suo stato di forma secondo Il Secolo XIX non è brillante come a inizio stagione, e nelle ultime partite ha faticato a incidere. Tuttavia, resta un elemento fondamentale per la Sampdoria, anche perché ha un obiettivo personale di grande prestigio: entrare nella storia della Serie B come migliorassoluto. Gli mancano infatti due reti per eguagliare Stefan Schwoch (135 gol) e solo una per raggiungere Daniele Cacia (134 gol) al secondo posto della classifica all-time.Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni su un possibile interesse di mercato per Coda, con ad esempio lache avrebbe effettuato un sondaggio. Tuttavia, al momento non ci sono segnali concreti che possano portare a un addio anticipato. La Sampdoria, infatti, difficilmente cederebbe uno dei suoi migliori attaccanti a una diretta concorrente in Serie B. Accardi, che ha, continua ad avere fiducia nel suo valore nonostante il periodo di appannamento.

La fase calante del bomber blucerchiato è anche il riflesso di un momentoper tutta la squadra: il gioco più difensivo e la minore qualità nella manovra offensiva lo hanno penalizzato. Semplici, per questo motivo, sta privilegiando un profilo più dinamico come Niang, che sembra adattarsi meglio al sistema attuale e potrebbe partire titolare anche contro il Cosenza. Per rivedere il miglior Coda, la Sampdoria punta sulla qualità dei nuovi acquisti. Oudin e Sibilli sono stati scelti proprio per aumentare il livello tecnico sulla trequarti, fornendoagli attaccanti. Se la squadra riuscirà a creare più occasioni da gol, anche Coda potrà tornare protagonista e riprendere la sua corsa verso il record di reti in Serie B.