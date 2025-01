Getty Images

In questa finestra di mercato di Serie B ci sono due club che vengono accostati perennemente tra trattative dirette, interessi comuni e possibili operazioni congiunte: si tratta di due società che hanno in comune un passato recente di Serie A, e una situazione in classifica in cadetteria difficile, a fronte di ambizioni ben diverse ad inizio anno. Parliamo dellae della, che si stanno sfidando con una marea di nomi e possibili intrecci.Ad esempio, granata avrebbero messo gli occhi su uno dei giocatori più importanti tra le fila del club blucerchiato, ossia Massimo. Ex di Salerno (80 presenze e 31 gol tra il 2015 e il 2017) il centravanti è arrivato in estate a Bogliasco e sin qui ha totalizzato 6 reti in 20 gare. Al momento però la Samp non sembra volerlo cedere, e lo stesso giocatore pare deciso a, declinando l'interesse della Salernitana, che secondo Il Secolo XIX starebbe seguendo pure un altro nome di casa doriana,. Il centrocampista è stato messo fuori rosa, e piace ai campani. All'Arechi quest'anno sta giocando un altro elemento accostato a più riprese alla Samp, Roberto. Per il momento però l'ipotesi di un suo ritorno a Marassi non decolla.

Gli occhi della Samp se mai sono puntati su un altro esubero della proprietà Iervolino, cioè Giulio, che però potrebbe essere inserito in altre trattative. E qui veniamo al terreno di 'battaglia' delle due squadre, ovvero gli obiettivi condivisi. La Salernitana ad esempio seguedel Bari, e potrebbe proporre proprio il cartellino di Maggiore in cambio. Anche la Samp ha puntato il trequartista: per il momento però non sembra essere decollata l'ipotesi di scambio con, perché il Bari vorrebbe prenderlo in prestito, il Doria preferirebbe cedere il calciatore a titolo definitivo.

Per la trequarti della Samp, uno dei profili tornati a circolare nelle ultime ore è quello di Simone, fantasista classe '92 di proprietà al Como. In Serie A, l'ex Bologna non sta trovando spazio e potrebbe essere ceduto dai lombardi. Anche su Verdi però la Samp dovrà sfidare la Salernitana: i granata lo rivorrebbero, dopo i sei mesi a Salerno nel 2022, conditi da 5 reti in 15 presenze.