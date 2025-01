Fino a poco tempo fa, laveniva dipinta come molto attiva sul mercato alla ricerca di una punta di peso da consegnare a mister Semplici. In realtà, il club genovese adesso sembra intenzionato a ridefinire i suoi piani. L’allenatore blucerchiato, dopo alcuni confronti andati in scena con il direttore sportivo Pietro Accardi nelle ultime ore, sembra orientato a mantenere come impianto di gioco il 3-4-2-1 visto a Mantova. Questa scelta tattica, che prevede l’impiego di un’unica punta, potrebbe ridimensionare la necessità di acquistare un altro attaccante anche perché al momento la rosa doriana in avanti conta già Niang, Coda e, una volta recuperato dall’infortunio, Tutino. Eventualmente, si potrebbe tornare a parlare della possibilità di aggiungere un’altra punta potrebbe soltanto in caso di offerte concrete per Coda, che sino ad oggi non sono pervenute.

Con queste premesse, l’attenzione si sta spostando sulla trequarti. Il modulo di Semplici richiede infatti l'impiego di due giocatori in grado di supportare l’attacco, e al momento la Samp può contare su Akinsanmiro, Oudin e Depaoli, quest’ultimo provato in quella posizione proprio nell'ultima trasferta in Lombardia. Tuttavia, Accardi sta valutando ulteriori rinforzi. Tra le possibili operazioni c’è un’idea di scambio con il, club che segue con interesse Leonardo. Il centrocampista, che ha lasciato un buon ricordo nella sua esperienza in biancorosso, potrebbe rientrare in una trattativa per Giuseppe

Classe 1996, cresciuto tra Siracusa, Catania e Albinoleffe, il fantasista l'anno scorso è stato il grande trascinatore della stagione biancorossa, con 12 gol e 5 assist tra campionato e playout. Sibilli è un fantasista, ha giocato da trequartista, da seconda punta e all'occorrenza anche da centravanti, ma in questa stagione sta scendendo poco in campo. La fattibilità dell’operazione, però, dipende dallo stato fisico di, attualmente fermo per un problema al menisco. Prima di procedere, il Bari ha chiesto maggiori dettagli sulle sue condizioni mediche. Qualora si trattasse di un infortunio lieve, lo scambio potrebbe prendere rapidamente forma.