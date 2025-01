Sampdoria, Semplici: "La squadra mi è piaciuta sotto certi aspetti. Meritavamo di più"

Getty Images

L'allenatore dellaLeonardoha commentato con questi termini il pareggio rimediato dai blucerchiati a Mantova, con la formazione doriana capace di farsi rimontare due reti in tre minuti del secondo tempo, dopo che il club genovese aveva chiuso la prima frazione in vantaggio di due gol: "Devo dire che oggiabbiamo creato i presupposti per portarla a casa e purtroppo abbiamo concesso un errore singolo ad inizio secondo tempo, poi ci siamo un po’ allungati, ci siamo fatti prendere dalla fretta di andare a cercare di chiuderla ed invece ci siamo allungati troppo" ha detto il mister.

"Abbiamo" prosegue Semplici. "Poi quando ci siamo rimessi a posto che abbiamo creato anche le opportunità per andare a vincere ma non ci siamo riusciti. Abbiamo poi rischiato alla fine ma è stata una partita svolta discretamente. È chiaro che bisogna stare attenti ad alcune amnesie. Vincere 2-0 e poi portare a casa un punto dispiace per i ragazzi. Per la prestazione che abbiamo fatto meritavamo altro."Semplici spera nel mercato: "Dagli arrivi di Beruatto e Niang e di Oudin e di Curto sicurameneÈ chiaro che è un momento che si sta prolungando particolarmente e non riusciamo a prenderci questa benedetta vittoria e da lì ci muoveremo per far sì che sabato cercheremo di fare un’altra prestazione all’altezza e fare risultato che ci attende da tanto.»

A fine primo tempo l'allenatore è stato costretto a cambiare il portiere: "Purtroppoma, insomma, ci sono altri giocatori. E con gli arrivi di nuovi e di quelli che arriveranno nella prossima settimana speriamo che si possa sopperire a queste assenze. Intanto mi concentro su quelli che ho" conclude.