Sampdoria, De Luca addio: è sul mercato, lo vogliono in A. Ecco quanto chiedono i blucerchiati

L'attacco della, in vista della stagione in cui la squadra genovese lotterà per la Serie A, subirà delle pesanti trasformazioni. Il nuovo dirigente Pietro Accardi infatti sembra aver già bloccato Massimo Coda, e continua il suo pressing su Gennaro Tutino. Ciò però significa soltanto una cosa: Manuelandrà sul mercato, dopo una seconda parte di campionato vissuta in continuo crescendo. Il centravanti, partito male essendo ancora in pieno recupero dopo l'infortunio, da gennaio in poi ha svoltato con gol e prestazioni. Ad accorgersene sono state parecchie compagini.

Secondo Il Secolo XIX adesso Accardi avrebbe messo sul mercato De Luca anche perché il ragazzo guadagnanetti a stagione, e ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Rinnovare vorrebbe dire rinegoziare verso l'alto lo stipendio. Invece cedendolo adesso, l'incasso sarebbe tutta plusvalenza perché il calciatore è arrivato al Doria nel 2021 a parametro zero dal fallimento del Chievo Verona. La Samp lo valuta tra gli, e si sarebbero già mosse alcune compagini.In Serie A, De Luca sarebbe appetito dal, il primo club a muoversi, e di recente anche dall'. A chiederlo sarebbe stato D'Aversa, ex mister blucerchiato, e la squadra azzurra ha appena ceduto Luperto per 3,5 milioni al Cagliari: potrebbe reinvestire parte della cifra per il nuovo centravanti. In Serie B, per De Luca c'è la fila. Lo vuole la Cremonese per sostituire Coda, ma lo valutano anche Bari, Modena, Frosinone e Spezia, che lo aveva già monitorato in passato. Accardi comuinque preferirebbe cederlo in Serie A, per non rinforzare una diretta concorrente.