Sampdoria, non solo Audero: il Como punta anche Giordano

Le grandi manovre del, fresco di promozione in Serie A, potrebbero coinvolgere anche la. Ci sono alcuni giocatori di proprietà del club blucechiato che interessano alla squadra di Fabregas e il Doria, chiamato ad un delicato equilibrio tra entrate e uscite, oltre che alla riduzione del monte ingaggi, potrebbe prendere in considerazione eventuali cessioni. Un nome è noto, ed è quello di Emil, l'altro invece è una novità, e si tratta di SimoneIl club lombardo ha obiettivi di permanenza in Serie A, per questo motivo avrebbe puntato da tempo il portiere italoindonesiano, che ha unoper la Serie B e per la Samp in questo momento. Audero inoltre permetterebbe alla Samp di fare cassa: il giocatore non verrà riscattato dall'Inter, ma ha mercato e da una sua cessione i blucerchiati potrebbero ricavare il necessario per muoversi in entrata.

Motivazionesecondo La Repubblica anche per quanto riguarda l'eventuale vendita di Simone Giordano, che è un prodotto del settore giovanile e che quindi rappresenterebbe una plusvalenza secca. Il terzino sinistro, nato a Genova nel dicembre 2001, è finito sul taccuino del Como dopo aver disputato 28 presenze, condite da 2 gol e un assist, in questa Serie B.