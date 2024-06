Sampdoria, c'è l'offerta per Accardi: il ds ci pensa, i dettagli

Getty Images

Alla fine, il casting per il nuovo direttore sportivo della, da affiancare ad Andrea Mancini anche se con un ruolo probabilmente più 'ampio' rispetto a quello di ds, ha prodotto un nome: è Pietrola prima scelta del club blucerchiato per il futuro. Dopo aver svolto le utlime riflessioni Matteo Manfredi ha affondato, tanto è vero che è arrivata anche l'offerta al dirigente. La Samp mette sul piatto per accardi un contratto, prevedendo anche un'opzione per il terzo anno. La cifra oltretutto prevederebbe anche alcuni bonus, e ovviamente un rialzo in caso di promozione in Serie A. Si tratta di uno sforzo importante per la Samp, anche perché il budget per il ds impatta sul tetto del monte ingaggi, fissato dalla regolamentazione del campionato in 10 milioni lordi, sforabili a patto di garantire il 40% dell'eccedenza.

Secondo Il Secolo XIX Accardi si sarebbe preso, anche se sarebbe stuzzicato dalla proposta della Samp e dal ruolo di responsabile dell'area tecnica. Tra oggi e domani Accardi incontrerà il presidente dell'Fabrizio Corsi anche se in Toscana sono abbastanza certi che le strade del dirigente e dell'Empoli si separeranno, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025 da 700.000 euro netti a stagione. Questo a prescindere dall'eventuale accordo con la Samp. In realtà, il patron azzurro Corsi potrebbe chiedere ad Accardi qualcosa per rinunciare all'ultimo anno di contratto.

I prossimi giorni comunque saranno decisivi per sciogliere il futuro di Accardi perché, dopo l'incontro con Corsi, l'ex difensore sosterràe Alessandro Messina, consigliere del patron blucerchiato. L'idea della Samp è che questa sarà la settimana decisiva per nominare il nuovo membro dell'organigramma, per iniziare così a preparare il campionato 2024/2025.