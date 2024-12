Sampdoria, nuovo cambio? Vismara si candida al posto di Silvestri

Getty Images

Continua ad essere senza pace la porta della, passata 'di mano in mano' nel corso di questa stagione. All'inizio il titolare è stato Ghidotti, prelevato dal Como, poi è stato il turno di Paolo, approdato in blucerchiato dall'Atalanta, per concludere con Marco, preso all'ultimo giorno di mercato dall'Udinese. Si pensava che l'ex numero uno bianconero diventasse il titolare inamovibile, ma così non è stato.Di recente Silvestri aveva lasciato le chiavi della porta a Vismara, dopo alcune incertezze, ma sabato scorso Sottil ha nuovamente scelto lui per proteggere la rete blucerchiata. La turnazione è stata importante: Salernitana e Bari affidate a Vismara, poi Sudtirol, Modena, Juve Stabia e Cesena a Silvestri, poi ancora a Vismara per Mantova, Cittadella, Brescia e Pisa, poi di nuovo Silvestri per Catanzaro. Adesso però potrebbe esserci untra i pali.

Ieri nell'allenamento Sottil ha diviso il gruppo in due squadre, presunti titolari e riserve. Nel gruppo dei giocatori che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto c'era proprio Vismara. Da capire se si tratta solo di pretattica o se si preannuncia una nuova rotazione nelle gerarchie doriane.