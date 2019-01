Oggi, dopo la partita dellacontro l'Udinese, i blucerchiati faranno il punto sul mercato in uscita, e le eventuali operazioni in entrata. Già da ieri però la dirigenza doriana si sta confrontando per capire come muoversi da qui a fine gennaio. A Genova infatti sono già arrivati Ferrero e Romei, oltre a Osti, e i vertici di Corte Lambruschini riflettono su alcune situazioni, ad esempio quella legata a DawidSecondo Il Secolo XIX il suo agente starebbe spingendo per una cessione a gennaio, anche se la Samp non vuole perdere il controllo sull'attaccante polacco. In Italia su Kownacki c'è l'in prima linea, mentre è più defilato il. All'estero invece si sono mosseanche se nelle ultime ore si è diffusa la voce di una maxi offerta del Galatasaray respinta dal Doria.E' proprio per la situazione legata al futuro di Kownacki che la Samp sta monitorando la pista Dimitri, attaccante classe 1997 del Basilea da tempo nel mirino dei blucerchiati. Se Kownacki dovesse partire, gli uomini mercato genovesi virerebbero sul calciatore svizzero, finito ai margini del progetto tecnico dell'allenatore Koller.