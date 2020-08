Tra le richieste di Claudio Ranieri per la prossima stagione c'è anche quella di un mediano per rinfoltire il centrocampo della Sampdoria, specialmente dopo la partenza di Linetty. Nei giorni scorsi Osti e Pecini hanno imbastito alcune trattative, guardando in particolare alla Francia, dove giocano due obiettivi blucerchiati. Secondo Il Secolo XIX Si tratta di ​Pierre Lees-Melou del Nizza e di Abdoulaye Tourè del Nantes.



Per entrambi il valore di mercato è molto simile, vicino agli 8 milioni di euro. Il primo è francese, ha 27 anni e una grande esperienza in Ligue 1. Il secondo, guineano, è un classe 1994 capitano del Nantes. Recentemente è stato trovato positivo al Covid, motivo per cui non sta giocando le ultime gare.