Sampdoria, oggi arriva Sibilli: ufficialità e convocazione per domani, i dettagli

Soltanto ventiquattro ore fa, l'affare Giuseppesembrava bloccato.non trovavano la quadra per il trasferimento del fantasista a Genova. Nel pomeriggio di ieri, però, come spesso accade durante il calciomercato ecco la svolta improvvisa: accelerata improvvisa e operazione chiusa, con il calciatore partito per la Liguria, in modo tale da espletare le formalità a tempo di record.Questa mattina il calciatore classe 1996 sosterràcon il club blucerchiato, poi verrà ufficializzato e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento alle dipendeze di mister Semplici, che ha voluto un centrocampista di qualità da impiegare come rifinitore alle spalle dell'unica punta. Il passaggio al 3-4-2-1 richiedeva infatti l'impiego di calciatori tecnici in grado di imbucare il centravanti, per questo motivo sono arrivati Oudin (che sarà titolare con il Cosenza) e proprio Sibilli. Domani il calciatore verràdal tecnico per la delicatissima sfida in programma al Ferraris sabato.

L'ex Pisa, autore di una grande stagione l'anno scorso con 12 reti in campionato, in questo campionato era scivolato indietro nelle gerarchie di Longo, pur essendo sempre impiegato per spezzoni di gara dal tecnico dei Galletti. Sibilli arriverà, la Samp potrà quindi riconsiderare il suo futuro a giugno. Nell'operazione non è stato compreso invece Benedetti, che avrebbe dovuto compiere il cammino opposto.