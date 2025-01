Sampdoria, Perisan subito titolare, Silvestri va ad Empoli. Su Ravaglia c'è il Trapani, e Vismara...

Getty Images

Quinto innesto in porta stagionale per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha totalizzato un vero e proprio record a Genova, chiudendo ieri il trasferimento del quinto portiere in questo campionato, ossia Samuele, nuovo arrivo dall’Il 27enne friulano ha già raggiunto Genova e questa mattina si unirà al gruppo a Bogliasco, con l’ufficialità dell’operazione in arrivo a breve. Il tecnico Leonardo Semplici ha deciso di: sarà lui a difendere la porta blucerchiata sabato nella sfida contro il Cosenza.La trattativa per Perisan si è sbloccata nella giornata di ieri, con la Sampdoria che ha trovato l’accordo con l’Empoli per uno scambio tra portieri.. Questo movimento di mercato origina dall'infortunio di Ghidotti, che ne avrà per un mese, e permetterà alla Samp di assicurarsi un profilo affidabile per la seconda parte della stagione, puntando su un portiere esperto e pronto a giocarsi il posto da qui al termine del campionato con l'ex Como. L’arrivo di Perisan in blucerchiato non è del tutto inatteso, ma rientrava nelle possibili strategie del ds Pietro Accardi già dalla scorsa estate. Nel 2022 infatti il dirigente lo aveva portato adal Pordenone e avrebbe voluto ripetere l’operazione a luglio, ma un infortunio alla caviglia del giocatore, e il suo desiderio di provare a giocarsi le sue carte in Serie A, aveva bloccato tutto. La Sampdoria però è tornata alla carica a gennaio, chiudendo il cerchio

Con l’arrivo di Perisan, si ridisegna il quadro dei portieri blucerchiati. Tra gli esuberi c’è Nicola, inizialmente indicato come possibile rinforzo per l’Empoli, dove avrebbe ritrovato Roberto D’Aversa e il preparatore Turci, che lo stima molto. Tuttavia secondo Il Secolo XIX il club toscano ha preferito puntare su un portiere in grado di competere con Vazquez, escludendo quindi Ravaglia e virando su Silvestri. Ora per il portiere della Samp si profila una possibile partenza in prestito fino a giugno, con ilin prima fila per assicurarselo. L’infortunio di Ghidotti ha avuto un effetto collaterale anche sul futuro di Paolo. Il giovane portiere di proprietà dell’Atalanta era vicino alla Carrarese, ma per il momento la Sampdoria ha deciso di bloccare la sua uscita. La società ligure potrebbe lasciarlo partire solo nel caso in cui riuscisse a trovare un sostituto gradito come terzo portiere.