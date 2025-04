Sampdoria, oggi l'assemblea sul bilancio. Il CdA potrebbe allargarsi

Il percorso di rifondazione societaria in casaprosegue tra ostacoli sportivi e obiettivi economici di lungo termine. Matteo Manfredi, punto di riferimento del nuovo corso blucerchiato, continua a puntare con decisione sul risanamento dei conti come colonna portante del progetto. Un'impresa non semplice, vista la distanza ancora ampia da un equilibrio sostenibile, ma considerata fondamentale dal management, meno dalla piazza doriana che legittimamente pretende investimenti e risultati. Sul fronte economico, un ruolo chiave è ricoperto dagli investitori. In particolare Joseph Tey, primo sostenitore del rilancio, ha contribuito in modo sostanziale alla causa con un'iniezione finanziaria che ha toccato quotadi euro. Le rassicurazioni ricevute dal Consiglio d'Amministrazione parlano chiaro: anche nella prossima stagione il supporto non verrà meno.

Nel frattempo, oggi si terrà l’Assemblea ordinaria degli azionisti, occasione utile non solo per fare il punto della situazione, ma anche per procedere all’approvazione del rendiconto economico relativo all’anno 2024. L'appuntamento è alle 11, teoricamente nella sede blucerchiata. Il bilancio appena chiuso evidenzia unapeggiorando la situazione rispetto all'anno precedente. Un dato che, pur negativo, va contestualizzato in un processo di risanamento graduale e complesso. Nel 2023 infatti, il rosso era stato più contenuto, 29,8 milioni, ma beneficiava di un evento straordinario: u, frutto dell’omologa degli accordi di ristrutturazione. Senza quell’intervento il passivo avrebbe superato gli 86 milioni, oltre il doppio di quello odierno.

Guardando al vertice societario, il Consiglio d'Amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al 2026. Attualmente, il board è composto da Matteo Manfredi, dall’amministratore delegato Raffaele Fiorella e da Maheta Molango. Tuttavia, si profilano all’orizzonte novità nella governance: è infatti possibile un ampliamento del CdA nei prossimi mesi, con l’ingresso di Francescostorico legale della nuova proprietà, e Alessandro, già attivo in qualità di advisor. Infine, resta da chiarire il destino di Francesco, presidente del collegio sindacale. La sua figura è finita sotto la lente di critica dei tifosi, dopo alcune dichiarazioni social giudicate inopportune in risposta alle contestazioni seguite al pareggio contro il Sassuolo. La società dovrà valutare attentamente il suo ruolo in vista della nuova fase del progetto.