Esordio amaro con la maglia dellaper Alessandro Pio. Il giovane difensore ex Modena, arrivato negli ultimi giorni di mercato a Genova dalla Juventus, ha disputato i primi minuti in blucerchiato a Cosenza, partendo titolare nella formazione schierata da mister Sottil e risultando forse il migliore della retroguardia doriana: "Mi dispiace tantissimo per il risultato, sono felicissimo però per il mio debutto con questa maglia. Rimane l’amaro in bocca per il risultato di squadra: noi continueremo a lavorare e dare il massimo, e sono convinto che ne usciremo tutti insieme" ha detto al sito ufficiale del club. "Abbiamo bisogno di tempo,".

Io sono convinto che gli episodi, più avanti, ci gireranno a favore. Quindi dobbiamo stare positivi, anche se in questo momento la classifica dice tutt’altro. Però" prosegue Riccio, che poi conclude con la sua ricetta per uscire dalla crisi: "Bisogna solo lavorare, fare le cose semplici,."