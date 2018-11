Nellac'è un giocatore che fatica parecchio a ottenere minuti di gioco: è Dawid, centravanti polacco classe 1997 approdato due estati fa a Genova accompagnato da grandi speranze. La prima stagione all'ombra della Lanterna si era rivelata estremamente positiva, perchè il giovane attaccante aveva trovato spesso la via del gol pur da subentrante, ma in questo campionato Kownacki non sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio, chiuso da Quagliarella e Defrel.Mister Giampaolo non è intenzionato a 'perdere' il giocatore, che in realtà è un patrimonio della Sampdoria, ma stando a Il Secolo XIX dalle parti di Corte Lambruschini stanno ragionando su un, per consentire a Kownacki di trovare più spazio in un'altra squadra. Il club prescelto in questo momento sarebbe il, dove oltretutto gioca una punta che potrebbe fare al caso della Samp. Si tratta di Mattia, anche lui uscito dai radar del suo allenatore: Inzaghi lo ha fatto giocare sei volte in tutta la stagione, garantendogli però soltanto 6' nelle ultime cinque presenze.La Samp avrebbe già allacciato icon la società rossoblù per imbastire lo scambio di prestiti tra i due calciatori. Giampaolo ha chiesto per gennaio agli uomini di mercato blucerchiati un centravanti di esperienza, fisicamente pronta, e Destro risponderebbe all'identikit. Oltretutto il Doria aveval'ex Roma e Milan in estate, prima di virare su Saponara. Lo scambio potrebbe rivelarsi fattibile in vista dell'inverno.