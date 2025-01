Sampdoria, paura per Depaoli, ma sta bene. Semplici scherza: "Ha più punti di noi"

Getty Images

Durante la sfida tra, valida per il campionato di Serie B, i tifosi blucerchiati hanno vissuto attimi di apprensione per Fabio. Il capitano della Sampdoria è stato protagonista di uno scontro molto violento con Nuamah, un episodio che ha tenuto entrambi i giocatori a terra per diversi minuti all’inizio della ripresa.Depaoli, che aveva già subito un colpo alla testa in una recente partita contro la Carrarese, ha accusato nuovamente una forte botta al capo. La situazione è apparsa subito seria, tanto che il capitano è stato costretto a lasciare il campo in, con il timore che l’infortunio potesse essere grave. Tuttavia, le notizie arrivate dopo il match hanno rasserenato l’ambiente doriano.

Nel post-partita, l’allenatore della Sampdoria, Leonardo Semplici, ha rassicurato tutti sulle condizioni di Depaoli. “PHa avuto questo problema ma sta discretamente, dai. Dopo un brutto momento all’inizio, l’ho visto di nuovo negli spogliatoi e stava bene”, ha dichiarato con un sorriso Semplici, stemperando la tensione con una battuta.