Sampdoria, Semplici chiaro: "Voglio tenere Pedrola. E sul mercato..."

Getty Images

L'allenatore dellaLeonardo, nel presentare la partita con il Brescia, si è soffermato a lungo anche sul tema calciomercato, che sta infiammando i tifosi blucerchiati oggi: "E’ chiaro che questo è un mese particolare. Però ho parlato con la società e soprattutto con il direttore.e fare quel mercato che serve alla Sampdoria per alzare il valore. A livello numerico bisogna integrare ma non voglio stare qui a specificare quello o quell’altro è chiaro nella fase difensiva a livello numerico sappiamo tutti che che qualche giocatore cambia, però ripeto stiamo cercando sono convinto lo faremo di alzare il livello e trovare i numeri giusti per rinforzare a livello numerico i giocatori, per rinforzare questa rosa attuale".

"Il mercato a gennaio, lo sapete meglio di me, è un mercato difficile" prosegue. ", e quindi bisogna anche da parte mia avere la giusta calma. So di essere in buone mani e quindi sono convinto che a fine mercato avremo quei giocatori che che ci possono servire per alzare il valore della squadra”.E su Pedrola, Semplici è chiaro: ". Sicuramente lui viene da questo lungo infortunio, ho cercato di dargli minutaggio, ma soprattutto voglio vedere una una condizione diversa durante l’allenamento. È chiaro, ha bisogno di allenarsi bene, cosa che sta facendo, ma anche piano piano di trovare quello spazio che gli possa permettere di crescere nella maniera giusta, ritornare a essere quello che avete e che anch’io ho visto in televisione nell’anno passato".

Cosa deve fare lo spagnolo? "È chiaro che poi ha un ruolo particolare, ha un ruolo dove gli si chiede sì la qualità, ma anche di essere fisico: bisogna che lui si cali in questa mentalità, essere predisposto anche a questa parte. Deve essere messo in un contesto equilibrato, che gli possa permettere nelle due fasi di essere di essere importante per la Sampdoria.. L’eventuale recupero, come noi stiamo cercando di fare col giocatore, sposta anche il modo di stare in campo e quindi anche di alcune situazioni di mercato. Però siamo abbastanza certi di quello che stiamo cercando di mettere da parte, non è che in linea di massima si può cambiare la caratteristica di un attaccante. Sappiamo sulla carta quello che dobbiamo fare”.