Sampdoria, Compagno alternativa per l'attacco? E Petagna...

Laè a lavoro per rinforzare il reparto offensivo, puntando su un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli già presenti in rosa. Il club blucerchiato cerca un centravanti di peso, capace di offrire presenza fisica e concretezza in area di rigore. Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono Andrea Petagna, Gabriele Borrelli e M'Baye Niang, oltre a un’altra pista che porta a AndreaIl primo nome in lista è quello di Andrea, attualmente ai margini del progetto Monza. L’ex Napoli ha le caratteristiche ideali per interpretare il ruolo di riferimento centrale in attacco, ma la trattativa potrebbe essere complicata da costi elevati. Un’alternativa più giovane è rappresentata da Gennaro, classe 2000 in forza al Brescia.

Sul fronte degli svincolati, resta sempre in piedi la pista che porta a M'Baye, reduce da un’esperienza in Marocco. Tuttavia, il giocatore ex Milan e Torino sembra possedere caratteristiche diverse rispetto al profilo cercato dalla Sampdoria, puntando più su velocità e tecnica che su fisicità pura. Per questo motivo, la società sembra preferire altri profili. Tra i giocatori liberi spicca anche il nome di Andrea, accostato ai blucerchiati da Il Secolo XIX. Classe 1996, Compagno è reduce da una carriera molto particolare, che lo ha visto impegnato tra i semiprofessionisti in Italia ma protagonista in Romania con la maglia della Steaua Bucares e in Cina con il Tianjin Jinmen Tiger.