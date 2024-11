Sampdoria, Pedrola in ballottaggio con Benedetti. In difesa Veroli e Riccio si giocano un posto

ZUMAPRESS.com

Lasi prepara a vivere un momento decisivo della stagione: la partita contro il Catanzaro di sabato rappresenta un bivio fondamentale, non solo per la squadra, ma soprattutto per il tecnico Andrea. Il messaggio proveniente dalla società è chiaro: per il mister, l’unico risultato accettabile è la vittoria. Qualsiasi altro esito potrebbe segnare la fine della sua avventura sulla panchina blucerchiata.Sottil ha puntato sul 4-2-3-1 come chiave per risollevare le sorti della squadra. Da settimane il tecnico lavora su questo assetto, cercando di massimizzare le qualità individuali e collettive del gruppo. Tuttavia, restano alcuni dubbi legati alla formazione, con due ballottaggi cruciali da sciogliere in vista del match.

Il primo nodo riguarda la trequarti, dove si giocano il posto Pedrola e Benedetti:sembra attualmente in vantaggio super una maglia da titolare. L'ala spagnola ha un conto in sospeso con il Catanzaro, avendo subito proprio contro i giallorossi il primo grave infortunio della sua carriera italiana. Il 1° ottobre 2023, una dura entrata di Ghion al 30' del primo tempo gli procurò una lesione al bicipite femorale destro, costringendolo a un lungo stop. Ironia della sorte, Pedrola sembra pronto a completare il suo ritorno contro la stessa squadra che segnò l’inizio del suo calvario.

Il secondo dubbio riguarda il ruolo di centrale difensivo accanto ad Alex Ferrari. Il ballottaggio è tra. Veroli, ex del Catanzaro, ha dovuto fare i conti con problemi di pubalgia che ne hanno limitato la condizione fisica. La scelta definitiva potrebbe essere influenzata dal rendimento negli ultimi allenamenti e dalla necessità di dare solidità a una retroguardia che ha mostrato alcune lacune.Sul fronte degli indisponibili, Fabio Borini e Ronaldo Vieira sono fuori dai giochi. Per Massimo, invece, la situazione è più incerta: ieri l’attaccante ha svolto un allenamento differenziato. Sebbene Sottil a Palermo avesse annunciato una sua probabile convocazione, resta un punto interrogativo sulla sua effettiva disponibilità per sabato.