Sampdoria, Pedrola in bilico. Benedetti può andare al Bari in cambio di Sibilli, ma c'è la Salernitana. E Abiuso...

Lacontinua a muoversi sul mercato tra possibili uscite e nuove opportunità in entrata. Se da un lato alcune cessioni sembrano rallentare, dall’altro emergono nomi interessanti per rinforzare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici. In casa blucerchiata, la situazione più delicata riguarda Estanis. Il giovane talento spagnolo ha manifestato la volontà di tornare in patria per concludere la stagione, ma il, club che sembrava in pole per il suo acquisto, continua a prendere tempo senza arrivare alla chiusura. Questo stallo sta creando incertezza sia nel giocatore, checomunque nelle ultime uscite è apparso un po' distratto, sia nella dirigenza doriana, che rischia di restare con un esubero difficile da piazzare. L’ipotesi alternativa sarebbe unaa un altro club italiano, ma al momento non si sono registrati interessamenti concreti.

Mentre la situazione Pedrola rimane in sospeso, si è aperta una possibilità in entrata. Fabio, attaccante classe 2002 del, è finito di nuovo nel mirino della Sampdoria. Inizialmente escluso dai piani blucerchiati dopo la svolta tattica di Semplici verso il 3-4-2-1, il giovane centravanti è tornato d’attualità grazie a un'apertura del club emiliano. Il ds Pietro Accardi aveva già individuato il giocatore come rinforzo ideale a inizio mercato, e ora l'affare potrebbe finalmente concretizzarsi. Abiuso potrebbe arrivare in, con la Sampdoria che avrebbe tutto il girone di ritorno per valutarne il possibile acquisto definitivo.

Sul fronte centrocampo, potrebe sbloccarsi la situazione di Leonardo. Il problema al ginocchio destro, che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane, sembra ormai in via di risoluzione, e questa novità potrebbe avere risvolti anche in chiave mercato. Il Bari, che sta monitorando la situazione con l’idea di riportarlo in biancorosso, secondo Il Secolo XIX potrebbe affondare il colpo magari anche a titolo definitivo. Il percorso opposto potrebbe farlo Giuseppe. Il fantasista, riscattato dal Pisa per 600.000 euro, è in uscita dale per la Samp ha le caratteristiche adatte a ricoprire il ruolo da trequartista e rimpolpare un reparto diventato improvvisamente di cruciale importanza dopo il passaggio al 3-4-2-1. Sibilli però ha diversi estimatori. Laha mostrato forte interesse e sta provando a chiudere in tempi brevi, ma la Sampdoria non molla e potrebbe tentare un affondo negli ultimi giorni di mercato, sfruttando magari la carta Benedetti.