Sampdoria, da Singapore e Malta a Fun88, Tey e Manfredi: chi finanzia il club?

Da dove vengono i soldi per finanziare la? Quali sono i legami con mister Tey e Fun88, la piattaforma di betting? Da giorni a Genova si parla degli uomini d'affari che stanno dietro a Matteo Manfredi foraggiando il club, specialmente dopo l'articolo del sito norvegese Josimar che ha messo in relazione il club con il sito di scommesse prendendo spunto da alcune indiscrezioni rilanciate da Il Secolo XIX. L'intreccio è complicato e merita di essere analizzato in maniera approfondita.Il triangolo si sviluppa sull'asse Singapore-Isola di Man-Malta. A Singapore c'è, l'investitore principale alle spalle di Manfredi. Inizialmente al progetto doriano partecipavano anche due soci, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, che però hanno abbandonato lasciando mister Tey a investire da solo. A giugno, secondo Manfredi, sarannoiniettati dall'uomo d'affari orientale nel Doria, cifra destinata a salirein caso di restyling del Ferraris. Il nome di Tey era stato reso noto di fatto dalla Samp, in maniera trasparente. Era stato lo stesso Manfredi ad ufficializzarre l'ingresso di Kick Off nel progetto Samp. Il collegamento riconduce la, capogruppo della Samp, di cui Kick Off ha rilevato il 58%.

Alla Kick Off Ventures risale il secondo 'vertice' del triangolo, rappresentato dall'isola di Man, dove risiede Nathan. Manager inglese, è l'anello di congiunzione tra Tey e la Sampdoria, in quanto fa parte del Consiglio di Amministrazione di Kick Off (i componenti del CdA sono tre). Walker è vicinissimo alla Samp: spesso in tribuna (c'era con il Cesena), di frequente si vede a Bogliasco, dove si rapporta con il braccio destro di Manfredi, Messina. Cosa c'entra in tutto questo Malta? Nell'isola del Mediterraneo, dove si è recato pure Manfredi negli ultmi tempi, ci sono parecchi interessi di Tey, che ha diversificato i suoi investimenti in gran parte del mondo.

Tra Tey e Walker il legame è riconducibile alla piattaforma di scommesse e giochi online "", con radici nelle Isole Vergini e sede nell'Isola di Man. Walker è stato direttore operativo di Fun88, ma il sito è ricollegabile a Singapore tramite la societàdi Tey e soci. Quest'ultima ha sede nell'isola di Man, paese di residenza di Walker, e ha sotto il suo 'cappello' Fun88 e TlcBet, entrambi facenti parte della piattaforma Tgp, nata per supportare numerosissimi siti di betting e casino on line.. Oltretutto, le nuove norme Figc sulla trasparenza richiedono il deposito di documenti che permettano di risalire alle proprietà di tutti i club. Il Doria fisicamente è al 58% di Kick Off, ossia solo di Tey recensito come 'persona fisica', e al 42% a Manfredi tramite Gestio Lux.

Le 'controversie' nascono sostanzialmente da due aspetti. Il primo è relativo alla presenza dei tre singaporesi neicaso esploso nel 2017 emerso dopo che il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung era entrato in possesso di milioni di documenti relativi a società offshore e investimenti. Il secondo aspetto delicato della vicenda invece riguarda il profilo di Fun88 come possibile 'investitore' della Samp. In Europa, Fun88 non è attivo,(ma non illegale) perché le modalità non sono "conformi a quelle definite dalle norme vigenti" mentre in altri stati èFun 88 è forte in Inghilterra, sudest asiatico, in particolare India, e Sudamerica. Bisogna poi ricordare che ad oggi Fifa e Uefa non vietano il contemporaneo possesso di un club di calcio e di una piattaforma di betting.