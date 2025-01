Sampdoria, il Monza vuole Depaoli. Idee Soriano e Maggiore, su Provstgaard c'è il Bologna

Getty Images

Lasi prepara a vivere un finale di mercato movimentato, con diverse trattative sia in uscita che in entrata. Tra i dossier più caldi c’è quello di Fabio: l’esterno è finito nel mirino del, deciso a riportarlo in Serie A. Tuttavia, il giocatore ha inizialmente declinato la proposta dei brianzoli, preferendo rimanere a Genova, città alla quale è molto legato. Non è escluso, però, che il Monza possa tornare alla carica negli ultimi giorni di mercato, con un’offerta più convincente.Un’altra possibile operazione in uscita riguarda Leonardo. Il centrocampista è seguito con interesse dal, dove ha lasciato un’ottima impressione in passato. Per lui potrebbe aprirsi la strada di uno scambio con Giuseppe, attaccante classe 1996, una pista che i dirigenti blucerchiati stanno valutando con attenzione.

Sul fronte degli acquisti, per il centrocampo laha riacceso i riflettori su due nomi già noti, entrambi attualmente ai margini della. Si tratta di Roberto, vecchia conoscenza blucerchiata, arrivato a Salerno in estate dopo l’addio al Bologna, e di Giulio, centrocampista genovese cresciuto nelle giovanili dello Spezia. In difesa, invece, un altro obiettivo resta Oliver, promettente centrale danese classe 2003 del Vejle e capitano della nazionale Under 21 del suo Paese. La Samp, però, dovrà fare i conti con la concorrenza del Bologna e del Pisa, che stanno monitorando da vicino il giovane difensore.