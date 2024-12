Sampdoria, piace sempre Raimondo: può arrivare a gennaio?

Getty Images

Laha messo nel mirino il reparto offensivo in vista della prossima finestra di calciomercato di gennaio. La dirigenza blucerchiata, consapevole delle difficoltà riscontrate finora sotto porta, punta a regalare a mister Semplici un rinforzo di qualità per l’attacco. Sarebbe infatti tornato in auge un vecchio obiettivo già seguito nella scorsa estate dal direttore sportivo Pietro Accardi: si tratta di Antonio, giovane centravanti classe 2004 attualmente di proprietà delma prestato alIl futuro del giovane attaccante sembra essere in Serie B, dove numerosi club sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Oltre alla Sampdoria, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, anchehanno mostrato grande interesse per Raimondo, che rappresenta uno dei profili più interessanti tra i giovani talenti italiani.

Antonio Raimondo è un centravanti moderno, dotato di fisicità, tecnica e fiuto del gol. L'attaccante classe 2004 quest'anno ha totalizzato 9 presenze con la maglia rossoblù, ma il minutaggio è molto basso, soltanto 84 minuti complessivi in campionato. Nella stagione 2023/2024 però è stato grande protagonista con la maglia della Ternana, mettendo a referto 38 gettoni e 9 reti. Le sue caratteristiche si sposano con le esigenze della Sampdoria, che necessita di un attaccante in grado di garantire profondità e concretezza in zona offensiva., senza però riuscire a chiudere l’operazione. Ora, con il mercato di gennaio alle porte, la dirigenza potrebbe tornare alla carica con maggiore convinzione.