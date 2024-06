Sampdoria, Pirlo in bilico: dipende tutto dall'incontro con Accardi. I sostituti...

Getty Images

Il destino della panchina dellaè ancora tutto da scrivere. Sino a poco tempo fa, si pensava ad una riconferma scontata di Andreaalla guida del club blucerchiato, ma l'approdo di Pietroa Genova e la volontà da parte del nuovo dirigente di ricostruire la società in base alle sue indicazioni potrebbero anche produrre dei clamorosi ribaltoni. Pirlo infatti ha un ingaggio importante per la categoria ma pare che Accardi abbia chiesto carta bianca, e la totale libertà di movimento gli sarebbe stata accordata anche dal presidente Matteo Manfredi. Il nuovo direttore non sarà quindi vincolato necessariamente dal tecnico e dal suo ingaggio.

Sarà cruciale, per il futuro di Pirlo, il suo incontro proprio con Accardi in programma a breve . I due dovranno condividere programmi, visione e obiettivi comuni. Serve la '' tra il mister e il dirigente, che non si conoscono, deve scattare l'intesa altrimenti le parti potrebbero anche separarsi, nonostante l'ottimo feeling instaurato dall'allenatore quest'anno con il board doriano, e in particolare con l'attuale ds Mancini (un altro che dovrà incontrare Accardi).In caso di clamorosa separazione, scrive La Repubblica, Accardi avrebbe anche già pensato ad eventuali allenatori di cui si fida e che potrebbero fare al caso della Samp. I nomi circolati sono quelli di Aurelioe Gabriele. Il primo ha lavorato a più riprese con Accardi ad Empoli, centrando anche la promozione dalla B alla A, Cioffi invece nelle ultime stagioni ha gravitato tra Udinese e Verona.