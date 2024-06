Getty Images

Il calciomercato è fatto anche di curiosi retroscena, notizie bizzarre che emergono a distanza di tempo e raccontano alcune dinamiche del calciomercato. In casaad esempio c'è una situazione abbastanza surreale, che riguarda il centrocampista Ronaldoche da fine giugno tecnicamente avrà un contratto al minimo sindacale con il club genovese. La vicenda risale a gennaio 2023 e coinvolge anche il...Questa vicenda, raccontata da Il Secolo XIX, sarà uno dei primi casi che Pietro Accardi dovrà risolvere. Lo scorso inverno il calciatore era nella rosa della Samp, impegnata nella lotta salvezza, ma l'allenatore dell'epoca (Stankovic) non lo considerava un titolare. Per questo motivo il giocatore venne prelevato dal Torino, nell'ambito dell'operazione che portò Ilkhan in blucerchiato., ma da qui le cose si fanno complesse perché, stando al quotidiano, sia la Sampdoria che gli agenti di Vieira, legato al potente gruppo Caa Base, avrebbero ricevuto rassicurazioni dal club granata che

Dal momento che il contratto di Vieira scadeva a giugno 2024, un prolungamento con la Sampdoria per imbastire l'operazione su tali basi diventava funzionale. Per questo motivo il mediano inglese aveva sottoscritto, il 31 gennaio,La parte 'nuova' del contratto, ossia il triennio 2024-2027, prevede una cifra, circa 100.000 euro che corrisponde a poco più del minimo sindacale. Questo perché tutti erano sicuri che tale accordo non sarebbe mai entrata in vigore.In realtà, l'esperienza di Vieira al Torino è stata pesantemente condizionata da un infortunio rimediato a febbraio. Per questo motivo l'ex Leeds ha giocato pochissimo in granata (due presenze da subentrato) e alla fine la società di Cairo ha deciso di nondi riscatto. Vieira, rimasto a Genova, si è imposto come titolare con Pirlo e già la scorsa estate avrebbe ricevuto da Radrizzani e Manfredi, che sono pienamente a conoscenza della vicenda, rassicurazioni in merito all'adeguamento per sanare la situazione. In particolare Radrizzani si sarebbe speso molto, ma per il momento la vicenda non è ancora stata risolta e dal primo luglio il suo contratto sarà praticamente ai minimi termini.