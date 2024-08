Getty Images

Le grandi manovre di quest'estate in casasono partite dall'area tecnica. L'arrivo di Pietro Accardi ha infatti quasi automaticamente escluso un futuro blucerchiato per l'ex direttore sportivo Andrea, che ha visto scadere il suo contratto il 30 giugno. Inizialmente si vociferava in merito ad un suo rinnovo, dato per scontato da alcune fonti, ma in realtà è sembrato da subito chiara l'incompatibilità delle due figure. Secondo Tuttosport infatti le possibilità di permanenza di Mancini a Genova sono ormai, anche se Accardi aveva ventilato la possibilità di mantenere Mancini come assistente.

Nel frattempo, emerge un nome nuovo per il mercato della Samp sull'asse Genova-Torino. Il profilo è quello di Luis. Nato a Sora nel 2004, Hasa è un trequartista dellain possesso di doppio passaporto italiano e albanese. Cresciuto nel settore giovanile bianconero,è arrivato sino alla Juve Next Gen nel 2023. L'anno scorso in Serie C Hasa è stato protagonista di una grande stagione, giocando 32 partite con 2 gol e 6 assist