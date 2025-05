Sampdoria, prove di 3-4-2-1. Ballottaggio Coda-Niang, e Borini...

Getty Images

A Bogliasco si respira un’aria densa, carica di tensione. Lasa bene che la partita contro la Salernitana può decidere un’intera stagione. Addirittura, dai tifosi è stato esposto un eloquente striscione al Mugnaini: "90 minuti che valgono una vita! Combattete e vincete questa partita". Dopo la visita di Roberto Mancini, che ha voluto manifestare la propria vicinanza a squadra e ambiente, la squadra ha continuato la preparazione. Evani e Lombardo stanno lavorando suluno specchio tattico di quello che probabilmente proporrà anche la Salernitana.

La linea difensiva sembra già definita, conconfermati nei tre centrali. Sugli esterni c’è stabilità a destra, doveha mantenuto la maglia da titolare, mentre a sinistra si apre un ballottaggio più serrato. Ioannou, reduce da un infortunio al polpaccio, è apparso in netta ripresa e potrebbe partire dal 1’. Se la gioca con, mentre Beruatto prosegue il lavoro differenziato e Veroli, appena rientrato in campo, è ancora condizionato dalla maschera protettiva dopo la frattura alla mascella.In mezzo al campo il ballottaggio è tra, con Vieira pronto a completare il reparto. Sulla trequarti Evani valuta diverse soluzioni:sembrano in leggero vantaggio, ma Borini resta in corsa e potrebbe spuntarla all’ultimo. In attacco, la scelta più delicata. Niang parte favorito, ma Coda sta crescendo di giorno in giorno e sta mettendo pressione con prestazioni in allenamento sempre più convincenti. L’unica vera assenza sicura è, fermo per un sovraccarico muscolare.