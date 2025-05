Sampdoria, prove di difesa a cinque. Salgono le quotazioni di Coda

Lasi avvicina alla 38ª giornata di Serie B con l’urgenza e l’attenzione che una sfida salvezza richiede. Venerdì sera, al Ferraris, arriverà la Salernitana per una partita che vale tantissimo e che potrebbe segnare in modo decisivo il destino dei blucerchiati. Dopo una serie di risultati negativi e una settimana vissuta sul filo, il tecnico Alberico Evani sta valutando diverse soluzioni per provare a rimettere in carreggiata la squadra. Una di queste, testata negli ultimi allenamenti, è la difesa a cinque: una scelta che avrebbe l’obiettivo di dare maggiore equilibrio a un reparto che ha mostrato più di una fragilità.

La linea provata a Bogliasco nelle ultime sedute è composta daPer ora resta un’ipotesi sperimentale, ma il fatto che Evani stia insistendo su questa configurazione lascia intendere che la possibilità venga presa in seria considerazione. L’alternanza tra moduli, del resto, non è una novità per questa squadra, che nel corso dell’anno ha spesso cambiato assetto, anche in corsa, non riuscendo mai a trovare una quadra. Anzi, la principale critica mossa dai tifosi ad oggi riguarda proprio la scarsa verve realizzativa. Sembra quindi difficile pensare che il mister doriano possa optare per questo schieramento così difensivo in una partita da dentro o fuori.

Sul fronte degli infortunati, c'è un cauto ottimismo riguardo al rientro di Pietro: l’ex Pisa ieri ha lavorato ancora a parte, ma oggi potrebbe tornare a disposizione del gruppo. Segnali incoraggianti anche da Nikolas, che ha sostenuto il secondo allenamento consecutivo con la squadra. Il cipriota non ha partecipato alla partitella, scelta dettata dalla prudenza, e la sua presenza tra i titolari appare difficile: più verosimile una convocazione con partenza dalla panchina. Sicura invece l’assenza di Gerard, squalificato per un turno dopo l’ammonizione rimediata contro il Catanzaro. Al suo posto il candidato principale è Ricci, come ruolo e caratteristiche, ma ultimamente sarebbero salite le quotazioni anche di Meulensteen, Vieira e Bellemo, a seconda di quale struttura tattica sarà scelta dallo staff.

In attacco, Massimosembra in netta crescita e viaggia verso una maglia da titolare. Più aperta la corsa per affiancarlo: Giuseppe Sibilli, M’Baye Niang e Fabio Abiuso si contendono un posto, con la possibilità — già vista in passato sotto la gestione di Semplici e Pirlo — di un modulo con due trequartisti alle spalle dell’unica punta. Una soluzione meno prevedibile ma non da escludere, soprattutto se Evani decidesse di puntare su maggiore densità in mezzo al campo.