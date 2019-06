Nel ritiro dell'Italia c'è un Fabio Quagliarella raggiante. L'attaccante della Sampdoria si è confermato nelle convocazioni di mister Mancini, segno evidente di quanto la stagione del re dei bomber della Serie A sia stata ricca di soddisfazioni e di primati storici.



"La stagione si chiude in bellezza con la convocazione in nazionale. Dobbiamo fare due partite fondamentali per le qualificazioni. Ho chiuso benissimo questa stagione." ha spiegato Quagliarella in collegamento a Che tempo che fa. Sabato invece il numero 27 sarà atteso dal match con la Grecia: "Sarà una gara molto importante - conferma - dobbiamo dare continuità di risultati."



Nel frattempo, Quagliarella si è tolto la soddisfazione di battere alcuni giocatori di discreto livello per quanto riguarda la classifica cannonieri: "E' stata una cosa inaspettata, meravigliosa per me, in particolare dopo che è arrivato quel gran fenomeno di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato. Marcatore più anziano nella storia della nazionale? E' stata un'annata da record."



Seduto di fianco a lui c'era anche il più giovane azzurro, Moise Kean della Juventus. E Quagliarella si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il centravanti bianconero: "C'è un bel po' di differenza di età" ha detto sorridendo il giocatore, che ha ben 17 anni in più del compagno. "Lui è nel pieno delle sue energie, io le ho quasi consumate tutte..."