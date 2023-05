L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero torna a parlare per esplicitare ancora una volta quella che è la sua posizione in merito alla cessione del club. Dopo aver annunciato, qualche settimana fa, di essere pronto a vendere la società ad un euro, il Viperetta corregge il tiro.



"Sto offrendo tutta la mia disponibilità a trovare un accordo il più in fretta possibile per definire e risolvere il futuro della Sampdoria. Gli interessati però si facessero vivi. Non lo hanno fatto finora con me e per quanto ho sentito nemmeno con il trustee Vidal. Io non vedo l’ora di trovare una soluzione “possibile” ha detto a Il Secolo XIX.



"Ma se c’è qualcuno che pensa o dice di potersi prendere a breve la Sampdoria escludendo completamente me e il trustee Vidal contro l’interesse dei creditori dei concordati romani, in primis l’erario, commette un grave errore. Oltreché un atto per alcuni profili illecito».