Sampdoria, il Valladolid vuole Pedrola. La Gumina, nodo ingaggio. In entrata...

Porte girevoli nell'attacco della. In uscita, oltre a Borini, messo fuori rosa, ci sono anche Estanise Antonino. Lo spagnolo ha chiesto di essere ceduto, e su di lui si sarebbe mosso il, club di proprietà di Ronaldo il Fenomeno. Ci sarebbero stati dei contatti nelle scorse ore, con il club spagnolo che avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto. Giova ricordare che su Pedrola aleggia sempre il Barcellona, che ha il diritto di riacquisto fissato a 4 milioni o, in alternativa, una clausola del 50% sulla futura rivendita.In uscita c'è anche La Gumina, accostato al. Il nodo, qui, èa stagione ancora per due anni. Per trovare una quadra con eventuali pretendenti, servirebbe una piccola rinuncia da parte dell'attaccante, e qualcosa dovrà probabilmente rimetterci anche la Sampdoria. Lo stipendio è uno dei motivi che hanno reso così difficile la cessione del calciatore anche nelle scorse sessioni di mercato.

In entrata invece si parla sempre didel Venezia e didel Como. Per Raimondo, di proprietà del Bologna, servirebbe l'interruzione del prestito con i lagunari. A quel punto i rossoblu potrebbero girarlo ad un club che gli garantisca maggiore minutaggio, da capire se questa squadra potrà essere la Samp, dove ci sono già Coda e Tutino. Da parte del ragazzo classe 2004 ci sarebbe la disponibilità ad accettare la Samp, ma le pretendenti in cadetteria non mancano. Parecchie società sono interessate pure a Cerri, chiuso nel Como. Ad esempio lo vogliono Cremonese e Salernitana. Il nodo qui è l'ingaggio, vicino al milione di euro. Garantirgli la cifra semplificherebbe la questione.